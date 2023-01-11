В Соледаре под Бахмутом "крайне сложная" ситуация, но у ВСУ там "нет никакой истерики, окружений, ультиматумов о капитуляции или сдаче в плен и суеты", а сообщения об этом – информационно-психологические операции врага. Об этом рассказал в видео на 10:00 утра 11 января из самой горячей точки на линии боевого столкновения командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птахи Мадяра".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, с вечера 10 января "ситуация для пи*оров (так в ВСУ называют российских оккупантов, — ред.) не улучилась".
"Все рубежи сохранены и под надежным контролем ВСУ", – сказал он.
Читайте также: 50 дронобомб с радиусом далеко за Москву: что закупили волонтеры
Позывной "Мадяр" обратился к тылу и побратимам на фронте: "Не ведитесь на все эти неточные, некорректные заявления, которые там сейчас разгоняют целые ботофермы и кошмарят ваше спокойствие".
"Ситуация, еще раз повторю, в Соледаре крайне сложная с точки зрения плотности огня и боев, но – никакой истерики, никаких окружений, никаких ультиматумов – о чем там? – капитуляцию или сдачу в плен, и никакой суеты в действиях ВСУ. Все последовательно, каждый занимается своим делом. Держит на данный момент ситуацию под контролем", – сказал он.
Позывной "Киянин" из Бахмута на утро 11 января:
- 9 января 2023 года в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм. Город севернее Бахмута стал самой горячей точкой фронта.
- Британская разведка утверждает, что оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли смогут взять Бахмут в ближайшее время.
- 11 января генсек НАТО Столтенберг призвал союзников по Альянсу усилить военную помощь Украине на фоне Соледара и Бахмута.
Читайте также: Соль для Пригожина. Зачем Россия бросает все силы на Соледар и есть ли угроза окружения
Комментарии