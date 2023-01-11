В Соледаре под Бахмутом "крайне сложная" ситуация, но у ВСУ там "нет никакой истерики, окружений, ультиматумов о капитуляции или сдаче в плен и суеты", а сообщения об этом – информационно-психологические операции врага. Об этом рассказал в видео на 10:00 утра 11 января из самой горячей точки на линии боевого столкновения командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птахи Мадяра".

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По его словам, с вечера 10 января "ситуация для пи*оров (так в ВСУ называют российских оккупантов, — ред.) не улучилась".

"Все рубежи сохранены и под надежным контролем ВСУ", – сказал он.

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Позывной "Мадяр" обратился к тылу и побратимам на фронте: "Не ведитесь на все эти неточные, некорректные заявления, которые там сейчас разгоняют целые ботофермы и кошмарят ваше спокойствие".

"Ситуация, еще раз повторю, в Соледаре крайне сложная с точки зрения плотности огня и боев, но – никакой истерики, никаких окружений, никаких ультиматумов – о чем там? – капитуляцию или сдачу в плен, и никакой суеты в действиях ВСУ. Все последовательно, каждый занимается своим делом. Держит на данный момент ситуацию под контролем", – сказал он.

Позывной "Киянин" из Бахмута на утро 11 января:

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Євген Пилипенко

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