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50 дронобомб с радиусом далеко за Москву: что закупили волонтеры на деньги благотворителей

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 12:40
50 дронобомб с радиусом далеко за Москву: что закупили волонтеры на деньги благотворителей - Фото
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Среди закупленных после волонтерского сбора денег 142 дронов-камикадзе полсотни из них смогут поражать цели на расстоянии до 800 км. Об этом заявил в Telegram глава благотворительного фонда Сергей Притула.

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Сбор денег "На месть", организованный его фондом совместно с общественным деятелем Сергеем Стерненко после первых массированных ударов России по критической инфраструктуре Украины, был закончен осенью. Собрано 352 млн грн.

Остаток в 655 100 грн пустят на закупку комплекса БПЛА "Валькирия", который поможет артиллерии ВСУ.

На инфографике показано количество дронов и, вероятно, вес их боевой части.

Таким образом, в заявленную зону поражения входят Краснодар, Воронеж, Саратов, Нижний Новгород, Ярославль, Псков, весь временно оккупированный Крым, территория Беларуси, а также Москва.

Например, радиус 800 км от места в Сумской области, которое сегодня россияне накрыли из минометов:

"Расслабляться оккупантам не придется ни неподалеку от линии фронта, ни в глубоком тылу, ни вообще там, где "бавовной" и не пахло… раньше", – отметил Притула.

Он добавил, что некоторые из закупленных БПЛА "уже передают оккупантам от вас поздравления".

"Россияне, готовьтесь к глубоким поражениям", – предупредил Стерненко.

Читайте также: Пентагон: ВСУ получат БМП Bradley через несколько недель — это возможности для наступления

Євген Пилипенко
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Сергей Стерненко война БПЛА волонтер благотворительность сергей притула дрон-камикадзе
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