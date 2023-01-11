50 дронобомб с радиусом далеко за Москву: что закупили волонтеры на деньги благотворителей

Среди закупленных после волонтерского сбора денег 142 дронов-камикадзе полсотни из них смогут поражать цели на расстоянии до 800 км. Об этом заявил в Telegram глава благотворительного фонда Сергей Притула.

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Сбор денег "На месть", организованный его фондом совместно с общественным деятелем Сергеем Стерненко после первых массированных ударов России по критической инфраструктуре Украины, был закончен осенью. Собрано 352 млн грн.

Остаток в 655 100 грн пустят на закупку комплекса БПЛА "Валькирия", который поможет артиллерии ВСУ.

На инфографике показано количество дронов и, вероятно, вес их боевой части.

Таким образом, в заявленную зону поражения входят Краснодар, Воронеж, Саратов, Нижний Новгород, Ярославль, Псков, весь временно оккупированный Крым, территория Беларуси, а также Москва.

Например, радиус 800 км от места в Сумской области, которое сегодня россияне накрыли из минометов:

"Расслабляться оккупантам не придется ни неподалеку от линии фронта, ни в глубоком тылу, ни вообще там, где "бавовной" и не пахло… раньше", – отметил Притула.

Он добавил, что некоторые из закупленных БПЛА "уже передают оккупантам от вас поздравления".

"Россияне, готовьтесь к глубоким поражениям", – предупредил Стерненко.

В конце осени 2022 года в ГУР отчитались о работе со спутником от фонда Притулы.

10 января 2023 года Канада объявила, что приобретет для Украины комплекс ПВО NASAMS, Швеция пообещала САУ Archer, а The Economic Times написала, что Пакистан якобы собирается отправить Украине полторы сотни контейнеров с боеприпасами.

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Євген Пилипенко

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