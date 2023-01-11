Пентагон: ВСУ получат БМП Bradley через несколько недель — это возможности для наступления
В Пентагоне рассчитывают, что Вооруженные Силы Украины получат боевые машины пехоты Bradley в течении нескольких недель. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.
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По его словам, США будут предоставлять военную помощь Украине не только для обороны, но и для освобождения ее территории.
Он отметил, что Вашингтон рассчитывает на прибытие БМП Bradley в ВСУ в течении следующих нескольких недель.
"Мы продолжим работать так быстро, как только сможем. Мы не собираемся объявлять заранее, когда именно эти системы поступят. И уж точно украинцы, я уверен, покажут их, как только они окажутся на месте", — сказал Райдер.
Генерал подчеркнул, что обучение на Bradley будет проходить в Германии на базе общевойсковой подготовки в Графенвере, Бавария.
- 5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.
- Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.
- Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.
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