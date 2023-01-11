Пентагон: ВСУ получат БМП Bradley через несколько недель — это возможности для наступления

В Пентагоне рассчитывают, что Вооруженные Силы Украины получат боевые машины пехоты Bradley в течении нескольких недель. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, США будут предоставлять военную помощь Украине не только для обороны, но и для освобождения ее территории.

Он отметил, что Вашингтон рассчитывает на прибытие БМП Bradley в ВСУ в течении следующих нескольких недель.

"Мы продолжим работать так быстро, как только сможем. Мы не собираемся объявлять заранее, когда именно эти системы поступят. И уж точно украинцы, я уверен, покажут их, как только они окажутся на месте", — сказал Райдер.

Генерал подчеркнул, что обучение на Bradley будет проходить в Германии на базе общевойсковой подготовки в Графенвере, Бавария.

В последнем пакете военной помощи США будут 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм, 4000 авиационных ракет Zuni, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 18 155-мм самоходных гаубиц и другое. Американский сенатор Ангус Кинг после визита в Украину заявил, что пакет, включающий бронетехнику, призван решить проблему "окопной" войны на Донбассе.

5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.

Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.

Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

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Дмитро Гриниченко

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