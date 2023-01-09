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Сенатор США: Донбасс — это почти Первая мировая. БМП Bradley должны решить эту проблему

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 09:56
Сенатор США: Донбасс — это почти Первая мировая. БМП Bradley должны решить эту проблему - Фото
Ангус Кинг (Фото: EPA)

Ситуация на Донбассе напоминают Первую мировую войну, а новая военная помощь США с боевыми машинами пехоты Bradley должна решить эту проблему. Об этом заявил американский сенатор Ангус Кинг после визита в Украину, цитирует его Politico.

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По его словам, ситуация на востоке Украины — это по сути окопная война, а военную помощь Украине необходимо продолжать. 

"Это почти Первая мировая война. Это ужасно", — сказал Кинг.

Он отметил, что последний пакет помощи от Белого дома, включающий бронетехнику, призван решить эту проблему.

Сенатор сказал, что система противовоздушной обороны Patriot поможет предотвратить удары по энергетической инфраструктуре страны.

"Было бы катастрофой прекратить помощь Украине на данном этапе", — резюмировал он.

  • 5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.
  • Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.   
  • Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

Читайте также: В Пентагоне озвучили детали нового пакета оборонной помощи для Украины: список

Дмитро Гриниченко
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система ПВО Patriot война Донбасс военная помощь БМП Bradley Ангус Кинг
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