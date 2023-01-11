Аэроразведка пограничников, которые помогают 46-й аэромобильной бригаде ВСУ и другим подразделениям воевать за Соледар, показали видео неудачного штурма боевиков ЧВК Вагнер. Эпизод произошел "в начале января", пишет пресс-служба ГПСУ.
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Пограничники сообщили, что совместно с подразделениями одной из механизированных бригад сдерживали вражеское наступление на город, и в какой-то момент их разведка обнаружила группу пехоты противника.
Информацию бойцы ГПСУ сообщили на командный пункт Сил обороны – и далее в режиме реального времени отслеживали действия врага, а также огневое поражение, которое было ему нанесено.
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"Приблизившись к позициям наших защитников, вагнеровцы попали под благодатный перекрестный огонь. Крупнокалиберные пулеметы нанесли врагу потери. Разгром оккупантов на этом направлении завершил точный артиллерийский удар, который также скорректировала пограничная "птичка", – говорится в описании к ролику.
Это видео появилось в соцсетях вчера, 10 января: военкор Юрий Бутусов заявил, что в кадре – "уничтожение штурмовой группы Вагнера при входе в промзону Соледара", а бой произошел 3 января.
- 9 января 2023 года в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм. Город севернее Бахмута стал самой горячей точкой фронта.
- Британская разведка утверждает, что оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли смогут взять Бахмут в ближайшее время.
- 11 января генсек НАТО Столтенберг призвал союзников по Альянсу усилить военную помощь Украине на фоне Соледара и Бахмута.
- Есть ролик из Соледара за утро 11 января от аэроразведки: "Никакой истерики, окружений или суеты в действиях ВСУ".
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