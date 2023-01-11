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Столтенберг призвал НАТО усилить военную помощь Украине. Упомянул бои за Соледар и Бахмут

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11.01.2023, 12:27
Столтенберг призвал НАТО усилить военную помощь Украине. Упомянул бои за Соледар и Бахмут - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса усилить и ускорить военную помощь Украине, упомянув ожесточенные бои в Соледаре и Бахмуте. Об этом он сообщил на брифинге 11 января.

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По его словам, помощь союзников Украине важнее, чем-когда либо, так как полномасштабное вторжение России коренным образом изменило безопасность стран-членов НАТО. 

Он отметил, что ожесточенные бои в районе Бахмута и Соледара Донецкой области показали мужество украинских воинов и жизненную важность усиления поставок вооружений Украине. 

"В этот ключевой момент войны мы должны сделать еще больше и еще быстрее", — сказал генсек НАТО.

Последние несколько дней в районе Соледара продолжаются ожесточенные бои — россияне бросают на штурмы наиболее профессиональные отряды террористов ЧВК Вагнера и атакуют город с нескольких сторон. Соледар обороняют украинские десантники, пограничники и другие представители Сил обороны. Российские оккупанты устроили информационную операцию, разгоняя фейки о якобы захвате и окружении Соледара, однако в ВСУ это опровергли и заявили, что командование делает все возможное, чтобы стабилизировать обстановку, а украинские воины стойко держат оборону.

Читайте также: Соль для Пригожина. Зачем Россия бросает все силы на Соледар и есть ли угроза окружения

Дмитро Гриниченко
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