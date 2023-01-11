Столтенберг призвал НАТО усилить военную помощь Украине. Упомянул бои за Соледар и Бахмут

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса усилить и ускорить военную помощь Украине, упомянув ожесточенные бои в Соледаре и Бахмуте. Об этом он сообщил на брифинге 11 января.

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По его словам, помощь союзников Украине важнее, чем-когда либо, так как полномасштабное вторжение России коренным образом изменило безопасность стран-членов НАТО.

Он отметил, что ожесточенные бои в районе Бахмута и Соледара Донецкой области показали мужество украинских воинов и жизненную важность усиления поставок вооружений Украине.

"В этот ключевой момент войны мы должны сделать еще больше и еще быстрее", — сказал генсек НАТО.

Последние несколько дней в районе Соледара продолжаются ожесточенные бои — россияне бросают на штурмы наиболее профессиональные отряды террористов ЧВК Вагнера и атакуют город с нескольких сторон. Соледар обороняют украинские десантники, пограничники и другие представители Сил обороны. Российские оккупанты устроили информационную операцию, разгоняя фейки о якобы захвате и окружении Соледара, однако в ВСУ это опровергли и заявили, что командование делает все возможное, чтобы стабилизировать обстановку, а украинские воины стойко держат оборону.

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.

Британская разведка утверждает, что российские оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли смогут взять Бахмут в ближайшее время.

Соледар, который находится севернее Бахмута, на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта – за сутки россияне ударили по нему 86 раз и задействуют для штурма лучшие резервы "вагнеровцев", заявили в ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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