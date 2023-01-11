Столтенберг призвал НАТО усилить военную помощь Украине. Упомянул бои за Соледар и Бахмут
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса усилить и ускорить военную помощь Украине, упомянув ожесточенные бои в Соледаре и Бахмуте. Об этом он сообщил на брифинге 11 января.
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По его словам, помощь союзников Украине важнее, чем-когда либо, так как полномасштабное вторжение России коренным образом изменило безопасность стран-членов НАТО.
Он отметил, что ожесточенные бои в районе Бахмута и Соледара Донецкой области показали мужество украинских воинов и жизненную важность усиления поставок вооружений Украине.
"В этот ключевой момент войны мы должны сделать еще больше и еще быстрее", — сказал генсек НАТО.
- 9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.
- Британская разведка утверждает, что российские оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли смогут взять Бахмут в ближайшее время.
- Соледар, который находится севернее Бахмута, на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта – за сутки россияне ударили по нему 86 раз и задействуют для штурма лучшие резервы "вагнеровцев", заявили в ВСУ.
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