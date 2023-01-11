Соледар. РФ устроила информационную операцию о захвате и окружении, город стоит — ВСУ

Российские оккупанты устроили информационную операцию, разгоняя фейки о якобы захвате и окружении Соледара. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, город не находится под контролем РФ, там идут ожесточенные бои, а Вооруженные Силы Украины стойко держат оборону.

"Противник устроил целую информационную операцию о якобы захвате Соледара и разнес ее по каналам. Это не соответствует действительности. Ситуация там тяжелая, но она на контроле у командования", — сказал Череватый.

Он отметил, что военные делают все, чтобы стабилизировать ситуацию, нанести противнику максимальные потери при минимальных затратах.

"Стратегического значения Соледар не имеет, тут перевешивают политические причины и имидж террористов ЧВК Вагнера, которые хотят показать свою незаменимость, что они могут выполнять задачи лучше регулярной армии РФ", — заявил спикер ВСУ.

Военный сказал, что результатом боев за Соледар и Бахмут стали тысячные потери у россиян и деморализация оккупационных войск.

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.

Британская разведка утверждает, что российские оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли смогут взять Бахмут в ближайшее время.

Соледар, который находится севернее Бахмута, на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта – за сутки россияне ударили по нему 86 раз и задействуют для штурма лучшие резервы "вагнеровцев", заявили в ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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