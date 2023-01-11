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Соледар. РФ устроила информационную операцию о захвате и окружении, город стоит — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 11:53
Соледар. РФ устроила информационную операцию о захвате и окружении, город стоит — ВСУ - Фото
Бойцы ВСУ в Соледаре (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Российские оккупанты устроили информационную операцию, разгоняя фейки о якобы захвате и окружении Соледара. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, город не находится под контролем РФ, там идут ожесточенные бои, а Вооруженные Силы Украины стойко держат оборону.

"Противник устроил целую информационную операцию о якобы захвате Соледара и разнес ее по каналам. Это не соответствует действительности. Ситуация там тяжелая, но она на контроле у командования", — сказал Череватый.

Он отметил, что военные делают все, чтобы стабилизировать ситуацию, нанести противнику максимальные потери при минимальных затратах. 

"Стратегического значения Соледар не имеет, тут перевешивают политические причины и имидж террористов ЧВК Вагнера, которые хотят показать свою незаменимость, что они могут выполнять задачи лучше регулярной армии РФ", — заявил спикер ВСУ.

Военный сказал, что результатом боев за Соледар и Бахмут стали тысячные потери у россиян и деморализация оккупационных войск. 

Читайте также: Соль для Пригожина. Зачем Россия бросает все силы на Соледар и есть ли угроза окружения

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс чвк вагнера бахмут евгений пригожин Соледар Сергей Череватый
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