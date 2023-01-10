Россия продвинулась в Соледаре. Но вряд ли может скоро взять Бахмут – разведка Британии

Российские оккупанты продвинулись в Соледаре. Но они вряд ли они смогут взять Бахмут в ближайшее время, пишет в Twitter разведка Великобритании.

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За последние четыре дня армия РФ и ЧВК Вагнера продвинулись в Соледаре, пишут британцы. Вероятно, они контролируют большую часть города. Эта ось, вероятно, является попыткой России охватить Бахмут с севера и нарушить украинские линии снабжения.

При этом Генштаб ВСУ сообщал в утренней сводке, что украинским военным удалось отбить атаки в районе Бахмута и Соледара.

По словам разведчиков, часть боев проходит у входов в 200-километровые туннели шахт. Вероятно, обе стороны обеспокоены, что их может использовать противник для проникновения за линию фронта.

По оценке британцев, несмотря на усиление давления в районе Бахмута, РФ вряд ли сможет взять город в ближайшее время – украинские военные сохраняют устойчивые оборонительные рубежи и контроль над путями снабжения.

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в районе Соледара и начали мощный штурм.

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Марко Сировой

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