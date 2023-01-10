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Армия России проводит мобилизацию на Донбассе и несет потери под Херсоном – сводка

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10.01.2023, 07:14
Армия России проводит мобилизацию на Донбассе и несет потери под Херсоном – сводка - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Армия России проводит незаконную мобилизацию на временно оккупированном Донбассе и несет потери в Херсонской области. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия российских оккупантов

Армия пытается наступать на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском направлениях и улучшить тактическое положение – на Купянском.

В оккупированной Горловке оккупанты во время рейда схватили для мобилизации 30 человек, четверо из них имеют инвалидность. После двух дней подготовки на полигоне их отправили в воинскую часть.

Враг продолжает нести потери. В больницу Новотроицкого Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.

Действия Сил обороны Украины

В Луганской области за сутки отбили атаки в районах Белогоровки, Червонопоповки и Кузьмино. В Донецкой – в районах Соледара, Белогоровки, Подгородного, Бахмута, Клещеевки, Водяного, Курдюмовки, Майорска, Марьинки и Победы.

Авиация за сутки нанесла 18 ударов по сосредоточению сил и техники армии РФ, а также три – по позициям зенитно-ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллерия поразили пять районов скопления сил и техники, а также две позиции ЗРК.

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Марко Сировой
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ВСУ война Донбасс Херсонская область армия рф генштаб
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