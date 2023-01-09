Президент Владимир Зеленский в понедельник провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, посвященное ситуации в самых горячих точках: Соледаре, Бахмуте, Кременной, Сватово. Об этом он рассказал в вечернем обращении к народу.

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По его словам, на Ставке обсуждали общие перспективы на фронте на ближайшие недели и продолжающуюся битву за Донбасс.

"Оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре", – рассказал президент Украины.

По его словам, бойцы в Соледаре вынуждены отбивать все новые и более жестокие штурмы оккупантов.

"Это очень тяжело: там почти не осталось целых стен... Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталась. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в любом случае результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего украинского Донбасса.

У русских кафиров был приказ захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но тогда им это не удалось.

Сейчас Соледар штурмуют самые профессиональные отряды террористической ЧВК Вагнера по разным направлениям, но безуспешно.

Вечером 9 января заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что россияне пошли в новый штурм на Соледар.

Андрій Водяний

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