Соледар штурмовали самые лучшие отряды ЧВК Вагнера с разных направлений — генерал Сырский
Соледар штурмовали наиболее профессиональные отряды террористической ЧВК Вагнера с разных направлений, но безуспешно. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, он посетил Соледар, где непосредственно участвовал в организации обороны, усилив направления переброски дополнительных подразделений и степень ударов по противнику.
Он отметил, что россияне пытались отчаянно штурмовать Соледар с разных направлений и бросили в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев.
"Вместе с тем благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре", — заявил Сырский.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе.
- Кремлевский олигарх Евгений Пригожин признал, что подконтрольные ему террористы из ЧВК Вагнера не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте, и, скорее всего, попытается обвинить в своих неудачах Минобороны или военную промышленность РФ.
- Сейчас нельзя утверждать о провале наступления россиян в районе Бахмута Донецкой области – количество обстрелов и штурмов армии РФ не уменьшилось, сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
Читайте также: Минобороны о "замедлении" боев за Бахмут: У РФ есть ресурсы, на Донбассе много наемников
Комментарии