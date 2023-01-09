Соледар штурмовали самые лучшие отряды ЧВК Вагнера с разных направлений — генерал Сырский

Соледар штурмовали наиболее профессиональные отряды террористической ЧВК Вагнера с разных направлений, но безуспешно. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

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По его словам, он посетил Соледар, где непосредственно участвовал в организации обороны, усилив направления переброски дополнительных подразделений и степень ударов по противнику.

Он отметил, что россияне пытались отчаянно штурмовать Соледар с разных направлений и бросили в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев.

"Вместе с тем благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре", — заявил Сырский.

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Дмитро Гриниченко

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