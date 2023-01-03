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ВСУ о сообщении Лондона по Бахмуту: О провале России говорить рано, штурмы не прекращаются

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 15:58
ВСУ о сообщении Лондона по Бахмуту: О провале России говорить рано, штурмы не прекращаются - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Сейчас нельзя утверждать о провале наступления россиян в районе Бахмута Донецкой области – количество обстрелов и штурмов армии РФ не уменьшилось. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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Комментируя информацию британской разведки о том, что в ближайшее время маловероятен значительный прорыв РФ под Бахмутом, и что частота российских атак, вероятно, снизилась, Череватый сказал, что о провале наступления РФ говорить пока нельзя, но Силы обороны Украины делают все для этого.

"Ярким свидетельством этого являются 180 убитых врагов за эти сутки. Враг наоборот не останавливает обстрелы и попытки штурмовать. На Бахмутском направлении фронта он совершил за эти сутки 259 обстрелов из всех видов артиллерии и танков. 29 боевых столкновений произошло там", – сказал Череватый.

Однако, подчеркнул спикер ВСУ, несмотря на такую интенсивность обстрелов и атак со стороны РФ, украинские бойцы держат фронт, не дают оккупантам прорвать оборону и истощают их боевые возможности.

Также Череватый сказал, что в районе Бахмута у россиян "намечается тенденция" возникновения проблемы с поставками боеприпасов. Если раньше армия РФ могла интенсивно накрывать огнем всю линию фронта, то сейчас она сосредотачивается на Бахмутском, Авдеевском и частично Лиманско-Купянском направлениях. 

Кроме того, по его словам, россияне подвозят боеприпасы уже с все более дальних расстояний, "из глубинных областей" РФ, и ищут поставщиков советских образцов оружия в других странах.

Читайте также: Вряд ли Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели – Лондон

Оксана Житнюк
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боеприпасы война Донбасс бахмут сергей чевеватый
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