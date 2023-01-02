Бахмут. За прошлые сутки россияне потеряли 213 человек убитыми и 87 ранеными — ВСУ

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 213 российских оккупантов в районе Бахмута. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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По его словам, за сутки противник совершил 224 обстрела из танков, ствольной и реактивной артиллерии, а также нанес один авиаудар.

Было 34 боевых столкновения, противник потерял 213 человек убитыми и 87 ранеными.

Он отметил, что россияне пытались тактически продвигаться в районе Купянска, Лимана и Авдеевки, но безуспешно.

Череватый заявил, что противник сосредотачивает артиллерию на отдельных направлениях.

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Дмитро Гриниченко

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