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Бахмут. За прошлые сутки россияне потеряли 213 человек убитыми и 87 ранеными — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 11:49
Бахмут. За прошлые сутки россияне потеряли 213 человек убитыми и 87 ранеными — ВСУ - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 213 российских оккупантов в районе Бахмута. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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По его словам, за сутки противник совершил 224 обстрела из танков, ствольной и реактивной артиллерии, а также нанес один авиаудар.

Было 34 боевых столкновения, противник потерял 213 человек убитыми и 87 ранеными. 

Он отметил, что россияне пытались тактически продвигаться в районе Купянска, Лимана и Авдеевки, но безуспешно. 

Череватый заявил, что противник сосредотачивает артиллерию на отдельных направлениях. 

Читайте также: Буданов: Военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, но город уничтожен полностью 

Дмитро Гриниченко
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Донецкая область война бахмут Сергей Череватый
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