Бахмут. За прошлые сутки россияне потеряли 213 человек убитыми и 87 ранеными — ВСУ
Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 213 российских оккупантов в районе Бахмута. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
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По его словам, за сутки противник совершил 224 обстрела из танков, ствольной и реактивной артиллерии, а также нанес один авиаудар.
Было 34 боевых столкновения, противник потерял 213 человек убитыми и 87 ранеными.
Он отметил, что россияне пытались тактически продвигаться в районе Купянска, Лимана и Авдеевки, но безуспешно.
Череватый заявил, что противник сосредотачивает артиллерию на отдельных направлениях.
- Недавно Буданов побывал на передовых позициях Сил обороны Украины в Бахмуте.
- В районе Бахмута террористы из ЧВК Вагнера угрожают своим боевикам казнью за отступление.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе.
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