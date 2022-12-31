Буданов: Военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, но город уничтожен полностью
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, но город не подлежит восстановлению. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, он посетил Бахмут, чтобы поддержать бойцов спецназа ГУР, которые обороняют город. Он наградил воинов, заслушал их мнение о проблемах и видении ситуации, после чего обсудил это с командующим Сухопутными войсками Александром Сырским.
"Военная ситуация там не катастрофическая, там катастрофа с самим городом. Города больше не существует. Некоторые районы восстановлению не подлежат, его лучше строить с нуля, чем восстанавливать", — сказал Буданов.
Генерал заявил: то, что оккупанты так вцепились в Бахмут — это позитив, так как они несут там огромные потери.
- Недавно Буданов побывал на передовых позициях Сил обороны Украины в Бахмуте.
- В районе Бахмута террористы из ЧВК Вагнера угрожают своим боевикам казнью за отступление.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе.
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