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Буданов: Военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, но город уничтожен полностью

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 14:44
Буданов: Военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, но город уничтожен полностью - Фото
Кирилл Буданов (Фото: пресс-служба ОП)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, но город не подлежит восстановлению. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона. 

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По его словам, он посетил Бахмут, чтобы поддержать бойцов спецназа ГУР, которые обороняют город. Он наградил воинов, заслушал их мнение о проблемах и видении ситуации, после чего обсудил это с командующим Сухопутными войсками Александром Сырским.

"Военная ситуация там не катастрофическая, там катастрофа с самим городом. Города больше не существует. Некоторые районы восстановлению не подлежат, его лучше строить с нуля, чем восстанавливать", — сказал Буданов.

Генерал заявил: то, что оккупанты так вцепились в Бахмут — это позитив, так как они несут там огромные потери. 

Читайте также: Шойгу отправил свою ЧВК "Патриот" под Угледар. Это противовес вагнеровцам в Бахмуте — ВСУ 

Дмитро Гриниченко
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война разведка бахмут Кирилл Буданов
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