Шойгу отправил свою ЧВК "Патриот" под Угледар. Это противовес вагнеровцам в Бахмуте — ВСУ

Министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу отправил свою частную военную компанию "Патриот" воевать в Донецкую область. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

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По его словам, на фоне безуспешной кампании в направлении Бахмута, Авдеевки и Угледара, а также в Луганской области, россияне пытаются прорываться и достигать хотя бы какого-то результата, бросая в бой все силы.

Он отметил, что в районе Степного под Угледаром появились боевики частной армии "Патриот", которая аффилирована с Шойгу — ее создали в противовес террористической организации ЧВК Вагнера подконтрольного Кремлю олигарха Евгения Пригожина.

"ЧВК Вагнера и ЧВК "Патриот" — это конкурирующие структуры. Вагнер в Бахмуте, под Угледаром Патриот. Прямого взаимодействия между ними нет, это автономные структуры", — сказал Череватый.

СПРАВКА. В 2018 году . В 2018 году сообщалось , что ЧВК Патриот связана с Министерством обороны РФ. Она участвует в боевых действиях с весны 2018 года и формируется из кадровых военнослужащих. Утверждалось, что в ЧВК есть действующие специалисты Главного управления Генштаба РФ, военные юристы и бойцы Сил специальных операций.

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Дмитро Гриниченко

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