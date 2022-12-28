Шойгу отправил свою ЧВК "Патриот" под Угледар. Это противовес вагнеровцам в Бахмуте — ВСУ
Министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу отправил свою частную военную компанию "Патриот" воевать в Донецкую область. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.
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По его словам, на фоне безуспешной кампании в направлении Бахмута, Авдеевки и Угледара, а также в Луганской области, россияне пытаются прорываться и достигать хотя бы какого-то результата, бросая в бой все силы.
Он отметил, что в районе Степного под Угледаром появились боевики частной армии "Патриот", которая аффилирована с Шойгу — ее создали в противовес террористической организации ЧВК Вагнера подконтрольного Кремлю олигарха Евгения Пригожина.
"ЧВК Вагнера и ЧВК "Патриот" — это конкурирующие структуры. Вагнер в Бахмуте, под Угледаром Патриот. Прямого взаимодействия между ними нет, это автономные структуры", — сказал Череватый.
- Собственник ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин создали союз и хотят доказать, что сильны. Поэтому вагнеровцы так сильно хотят захватить Бахмут, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
- В районе Бахмута террористы из ЧВК Вагнера угрожают своим боевикам казнью за отступление.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе.
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