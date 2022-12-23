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ЧВК Вагнера тратит более $100 млн в месяц на операции своих групп в Украине – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 15:44
ЧВК Вагнера тратит более $100 млн в месяц на операции своих групп в Украине – Белый дом - Фото
Джон Кирби (Скриншот видео)

Кремлевская частная военная компания Вагнера тратит более $100 млн в месяц на финансирование своих операций в Украине. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Politico.

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Как отмечается, официальные лица США все больше обеспокоены тем, что ЧВК Вагнера становится преобладающей российской военной силой в восточной части Украины.

Группа Вагнера взяла на себя командование некоторыми российскими операциями в некоторых частях Донбасса, сообщил высокопоставленный чиновник и сказано в дипломатической телеграмме, полученной Politico.

Кирби заявил, что ЧВК Вагнера оплатило новую партию оружия из КНДР, но это не повлияет на ход боевых действий в Украине.

"Мы считаем, что количество материалов, доставленных Вагнеру, не изменит динамику боевых действий в Украине, но мы, безусловно, обеспокоены тем, что Северная Корея планирует доставить больше военной техники", – сказал представитель Белого дома.

По словам Кирби, ЧВК Вагнера тратит более $100 млн в месяц на финансирование операций своей группы в Украине, а российский диктатор Владимир Путин все чаще обращается к этой группировке за военной поддержкой.

Представитель Белого дома добавил, что ЧВК Вагнера получила независимость от Министерства обороны России, и в некоторых случаях "российские военные чиновники фактически подчиняются командованию ЧВК Вагнера".

  • 22 декабря сообщалось, что подконтрольная Кремлю ЧВК Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи для укрепления оккупационных сил в Украине. Речь идет об оружии для пехоты и ракетах.

Читайте также: Обращение Путина за оружием к КНДР говорит о его отчаянии, Пхеньян заплатит – МИД Британии

Наталія Медведєва
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