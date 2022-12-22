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Обращение Путина за оружием к КНДР говорит о его отчаянии, Пхеньян заплатит – МИД Британии

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 19:44
Обращение Путина за оружием к КНДР говорит о его отчаянии, Пхеньян заплатит – МИД Британии - Фото
Джеймс Клеверли (фото – ЕРА)

Великобритания поддерживает заявление США о том, что Северная Корея поставила оружие в Россию для ЧВК Вагнера, которая участвует в российской войне против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Великобритании.

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"Великобритания поддерживает оценку США о том, что Северная Корея завершила поставку оружия в Россию для использования группой Вагнера, которая заплатила за это оборудование и имеет тысячи военнослужащих в Украине", – сказал глава МИД Джеймс Клеверли.

Он отметил, что это явное нарушение резолюций Совета безопасности ООН.

"Тот факт, что президент Путин обращается за помощью к Северной Корее, является признаком отчаяния и изоляции России. Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку незаконной войны России против Украины", – говорится в заявлении.

  • Сегодня агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что подконтрольная Кремлю ЧВК Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи для укрепления оккупационных сил в Украине. Речь идет об оружии для пехоты и ракетах.

Вадим Ребрина
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Великобритания чвк вагнера владимир путин кндр джеймс клеверли
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