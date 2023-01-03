Вряд ли Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели – Лондон

В ближайшее время стране-оккупанту России едва ли "светят" серьезные успехи под Бахмутом в Донецкой области. Такой прогноз сделали в разведке Минобороны Великобритании.

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Союзники отмечают, что в середине декабря 2022 года российские военные и наемники ЧВК Вагнера, "вероятно, участили свои пехотные атаки вокруг города, но многие из этих операций плохо поддерживались".

Британцы добавили, что за последние 10 дней Украина выделила "значительные" подкрепления для защиты этого сектора – "и частота российских атак, вероятно, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря".

"Обе стороны понесли большие потери", – подчеркнули в Лондоне.

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Сейчас, отметили там, наступательные операции врага в этом районе "проводятся только на уровне взвода или отделения".

"Маловероятно, что Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели", – резюмировали у союзников.

Євген Пилипенко

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