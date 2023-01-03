Силы обороны держат темп: за сутки ликвидированы еще 750 российских оккупантов
Силы обороны Украины за сутки 2 января уничтожили 750 российских военных. Армия России потеряла более 108 000 ликвидированными с начала большой войны, говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по утро 3 января армия РФ потеряла:
личного состава ‒ около 108 190 (+750) человек ликвидировано,
танков ‒ 3036 (+5),
боевых бронированных машин ‒ 6100 (+7),
артиллерийских систем ‒ 2033 (+6),
РСЗО ‒ 424 (+1),
средств ПВО ‒ 214 (+1),
самолетов ‒ 283 (0),
вертолетов ‒ 270 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1839 (+3),
крылатых ракет ‒ 723 (0),
кораблей/катеров ‒ 16 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4735 (+10),
спецтехники ‒ 181 (0).
- 31 декабря украинские военные нанесли удар по расположению армии России в Макеевке Донецкой области. По данным ГШ, оккупанты потеряли до 10 единиц техники, другие потери уточняются.
- Россия признала, что потеряла в Макеевке 63 военных уничтоженными. Другие источники сообщают, что речь может идти о сотнях уничтоженных.
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