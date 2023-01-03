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Силы обороны держат темп: за сутки ликвидированы еще 750 российских оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 08:20
Силы обороны держат темп: за сутки ликвидированы еще 750 российских оккупантов - Фото
РСЗО ''Град'' (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины за сутки 2 января уничтожили 750 российских военных. Армия России потеряла более 108 000 ликвидированными с начала большой войны, говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по утро 3 января армия РФ потеряла:

личного состава ‒ около 108 190 (+750) человек ликвидировано,

танков ‒ 3036 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 6100 (+7),

артиллерийских систем ‒ 2033 (+6),

РСЗО ‒ 424 (+1),

средств ПВО ‒ 214 (+1),

самолетов ‒ 283 (0),

вертолетов ‒ 270 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1839 (+3),

крылатых ракет ‒ 723 (0),

кораблей/катеров ‒ 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4735 (+10),

спецтехники ‒ 181 (0).

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Марко Сировой
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ВСУ убитые потери армия рф генштаб войска россии
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