ВСУ отчитались о новогоднем ударе под Херсоном: РФ потеряла 500 уничтоженными и ранеными

Украинские военные 31 декабря нанесли удар по скоплению армии России в Херсонской области – уничтожены и ранены около 500 оккупантов. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Удар 31 декабря был нанесен по оккупантам в районе Чулаковки, неподалеку от Голой Пристани. Потери армии России составили около 500 уничтоженными и ранеными.

Также 1 января украинские военные ударили по скоплению оккупантов в Федоровке Херсонской области. Потери врага уточняются.

За прошедшие сутки, 2 января, Силы обороны Украины нанесли 13 ударов по районам скопления сил и техники армии РФ, а также пять ударов – по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также были сбиты российский вертолет Ка-52, три разведывательных БПЛА "Орлан-10" и все 27 дронов-камикадзе Shahed-136.

Артиллерия и ракетные войска за сутки поразили район скопления сил и техники армии России, а также радиолокационной станции.

За 2 января украинские военные отбили атаки в районах Стельмаховки, Макеевки, Площанки, Белогровки Луганской области. Раздоловки, Соледара, Красной Горы, Подгородного, Бахмута, Клещеевки, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки – Донецкой области.

31 декабря Генштаб нанес удар по расположению армии России в Макеевке Донецкой области. По данным ГШ, оккупанты потеряли до 10 единиц техники, другие потери уточняются.

Россия признала, что потеряла в Макеевке 63 военных уничтоженными. Другие источники сообщают, что речь может идти о сотнях уничтоженных.

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Марко Сировой

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