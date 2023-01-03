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ВСУ отчитались о новогоднем ударе под Херсоном: РФ потеряла 500 уничтоженными и ранеными

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 07:09
ВСУ отчитались о новогоднем ударе под Херсоном: РФ потеряла 500 уничтоженными и ранеными - Фото
Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр''

Украинские военные 31 декабря нанесли удар по скоплению армии России в Херсонской области – уничтожены и ранены около 500 оккупантов. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Удар 31 декабря был нанесен по оккупантам в районе Чулаковки, неподалеку от Голой Пристани. Потери армии России составили около 500 уничтоженными и ранеными.

ВСУ отчитались о новогоднем ударе под Херсоном: РФ потеряла 500 уничтоженными и ранеными

Также 1 января украинские военные ударили по скоплению оккупантов в Федоровке Херсонской области. Потери врага уточняются.

ВСУ отчитались о новогоднем ударе под Херсоном: РФ потеряла 500 уничтоженными и ранеными

За прошедшие сутки, 2 января, Силы обороны Украины нанесли 13 ударов по районам скопления сил и техники армии РФ, а также пять ударов – по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также были сбиты российский вертолет Ка-52, три разведывательных БПЛА "Орлан-10" и все 27 дронов-камикадзе Shahed-136.

Артиллерия и ракетные войска за сутки поразили район скопления сил и техники армии России, а также радиолокационной станции.

За 2 января украинские военные отбили атаки в районах Стельмаховки, Макеевки, Площанки, Белогровки Луганской области. Раздоловки, Соледара, Красной Горы, Подгородного, Бахмута, Клещеевки, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки – Донецкой области.

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Марко Сировой
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