Военнослужащий ВСУ Сергей Лаврик показал видео взрывного уничтожения российского танка из американского противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin. Ролик, который снимают с экрана ПТРК "Стугна-П", он выложил в TikTok.

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В кадре ракета падает на танк сверху – и в нем практически тут же взрывается боезапас. Взрыв был такой силы, что башня взлетела в воздух "метров на 50" (со слов автора ролика) – и упала на землю только через несколько секунд.

"По наблюдениям моих побратимов, это [был] Т-90М", – написал боец в комментариях.

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30 октября Лаврик выложил еще одно видео, на котором, по его словам, зафиксировано ночное уничтожение из "джавелина" еще одного российского танка.

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Євген Пилипенко

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