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В Киеве и областях работает ПВО — вторую ночь кряду сбивают "иранцев" из России: хроника

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 00:40
В Киеве и областях работает ПВО — вторую ночь кряду сбивают
Shahed-136 над Киевом (иллюстративное фото - EPA)
обновлено

За несколько минут до 2 января в Киевской области вслед за югом и центром Украины из-за атаки дронами-камикадзе Shahed была объявлена воздушная тревога. Вскоре после этого в области и столице прогремели взрывы; областные власти сообщили о работе противовоздушной обороны.

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"Киевская область – работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах", – написал глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Традиционно он призвал "ни в коем случае не фотографировать и не выкладывать работу военных и сил противовоздушной обороны в сеть". Ранее военные просили не выкладывать в интернет фото обломков дронов с номерами или другими отличительными признаками.

Не указывается, какой тип барражирующих боеприпасов применяет враг: "стандартные" Shahed-136 или меньшие Shahed-131. В подавляющем большинстве атак россияне используют первые.

Читайте также: "Били из NASAMS, как из артиллерии". В Воздушных силах рассказали о ночной атаке дронов

В 21:12 об атаке дронов сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. После этого в местных пабликах в южных и центральных областях жители писали о работе ПВО, однако официально об этом не сообщалось. Тревога постепенно, с продвижением дронов на север, добралась до Черкасс и Киева.

В 00:26 о работе ПВО над столицей сообщили и в киевском гарнизоне.

00:32. Звуки взрывов слышат в Днепре.

00:44. B Telegram-канале Николаевский Ванёк выложили видео, на котором истребительная авиация "отрабатывает" по шахеду:

00:46. В Полтавской области работает ПВО.

00:49. Под Киевом слышны звуки взрывов.

00:55. Жители одного из северо-западных пригородов Киева пишут о падении "обломков дрона" в частном секторе, предварительно – незначительные повреждения дома.

01:06. Мэр Киева Кличко пишет о взрыве в Деснянском районе: "Все службы следуют на место". Замглавы ОП Тимошенко уточнил: было падение обломков дрона на проезжую часть дороги, повреждены окна в многоэтажном доме рядом, информация о пострадавших уточняется.

01:11. Глава Киевской ОВА пишет, что "опасность в Киевской области сохраняется, наши силы ПВО работают по целям".

01:12. Громкие взрывы под Киевом.

01:21. В Деснянском районе столицы госпитализировали пострадавшего 19-летнего мужчину: он получил резаную рану стопы (наступил по неосторожности на обломки стекла).

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Євген Пилипенко
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война киев пво БПЛА беспилотник киевская область дрон-камикадзе
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