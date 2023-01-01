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В 2022 году в Украине воздушная тревога объявлялась 14 870 раз – карта

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 18:24
В 2022 году в Украине воздушная тревога объявлялась 14 870 раз – карта - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)

В 2022 году в Украине воздушная тревога объявлялась 14 870 раз. Карту страны с итоговым количеством воздушных тревог по регионам опубликовала Госпогранслужба.

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По подсчетам Госпогранслужбы, с 24 февраля до 31 декабря 2022 года во всех областях Украины, включая столичный Киев и временно оккупированный Крым, воздушная тревога объявлялась 14 870 раз.

В среднем в стране за сутки объявлялись 47 тревог – от 4 до 189 в отдельные дни.

Количество воздушных тревог в Украине в 2022 году (Инфографика – Держприкордонслужба)
     

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Сергій Бережний
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воздушная тревога война ракетный обстрел
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