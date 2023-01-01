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Ночью над Киевом сбили 32 воздушные цели. На некоторых была надпись "С Новым годом"

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 07:17
Ночью над Киевом сбили 32 воздушные цели. На некоторых была надпись
Фото: Андрей Небитов / Facebook

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 32 воздушных цели во время российского налета на Киев в новогоднюю ночь, 1 января. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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Враг атаковал столицу Украины как дронами-камикадзе, так и ракетами.

Ночью над Киевом сбили 32 воздушные цели. На некоторых была надпись "С Новым годом"

Начальник Главного управления Киевской области Андрей Небытов сообщил, что на обломках некоторых дронов нашли надписи-поздравления с Новым годом от врага.

"И эти обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети. Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии", – прокомментировал он фотографии дрона, сбитого в одном из районов столицы.

Информации о том, удалось ли россиянам прорвать воздушную оборону Киева и нанести ущерб, пока нет.

Смотрите видео: "2022 год ранил нас в сердце". Обращение Зеленского к украинцам в новогоднюю ночь

Андрій Водяний
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война киев ракетный удар киевская область
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