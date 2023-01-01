"Били из NASAMS, как из артиллерии". В Воздушных силах рассказали о ночной атаке дронов

Украинские военные смогли отбить атаку российских дронов в ночь на 1 января, в том числе благодаря полученным зенитным ракетным комплексам NASAMS. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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"Хочется отметить помощь партнеров. NASAMS'ы не успевали перезаряжать – как из артиллерии ими лупили. Такого опыта применения этого ЗРК, наверное, ни у кого нет – с перезаряжанием во время ведения боя. Это говорит о том, что самих ЗРК нам нужно больше. Это еще один сигнал нашим партнерам".

Игнат подтвердил, что 45 дронов-камкадзе, направленных врагом на Украину в новогоднюю ночь, были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны.

СПРАВКА. NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и т.п.) на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км. Батарея ЗРК поколения II состоит из 12 пусковых установок (каждая несет шесть ракет), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell. Вероятность поражения цели одной ракетой – 85%. Максимальная скорость цели – 1 км/с. Взято на вооружение в Норвегии в 1994 году. Выпущено три поколения ЗРК.

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Андрій Водяний

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