UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Били из NASAMS, как из артиллерии". В Воздушных силах рассказали о ночной атаке дронов

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 11:59
Пусковая установка NASAMS (фото – Flickr @kongsberg)

Украинские военные смогли отбить атаку российских дронов в ночь на 1 января, в том числе благодаря полученным зенитным ракетным комплексам NASAMS. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Хочется отметить помощь партнеров. NASAMS'ы не успевали перезаряжать – как из артиллерии ими лупили. Такого опыта применения этого ЗРК, наверное, ни у кого нет – с перезаряжанием во время ведения боя. Это говорит о том, что самих ЗРК нам нужно больше. Это еще один сигнал нашим партнерам".

Игнат подтвердил, что 45 дронов-камкадзе, направленных врагом на Украину в новогоднюю ночь, были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны.

СПРАВКА. NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и т.п.) на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км. Батарея ЗРК поколения II состоит из 12 пусковых установок (каждая несет шесть ракет), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell. Вероятность поражения цели одной ракетой – 85%. Максимальная скорость цели – 1 км/с. Взято на вооружение в Норвегии в 1994 году. Выпущено три поколения ЗРК.

Читайте также: Украина получила NASAMS и Aspide. Поможет ли это защитить небо от российских ракет

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Юрий Игнат NASAMS
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 