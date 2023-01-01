"Били из NASAMS, как из артиллерии". В Воздушных силах рассказали о ночной атаке дронов
Украинские военные смогли отбить атаку российских дронов в ночь на 1 января, в том числе благодаря полученным зенитным ракетным комплексам NASAMS. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
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"Хочется отметить помощь партнеров. NASAMS'ы не успевали перезаряжать – как из артиллерии ими лупили. Такого опыта применения этого ЗРК, наверное, ни у кого нет – с перезаряжанием во время ведения боя. Это говорит о том, что самих ЗРК нам нужно больше. Это еще один сигнал нашим партнерам".
Игнат подтвердил, что 45 дронов-камкадзе, направленных врагом на Украину в новогоднюю ночь, были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны.
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