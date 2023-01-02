Второй день подряд потери россиян – свыше 700 суточных убитых: сводка от Генштаба
По состоянию на утро 2 января, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 107 440 военнослужащих ВС РФ.
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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили девять бронемашин, шесть артиллерийских систем и уничтожили 44 беспилотника. Также 1 января уничтожено приблизительно 720 единиц личного состава врага.
Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 1 января включительно:
личного состава — около 107 440 человек (+720 за прошедшие сутки);
танков — 3031 (-);
боевых бронированных машин — 6093 (+9);
артиллерийских систем — 2027 (+6);
РСЗО — 423 (-);
средств ПВО — 213 (-);
самолетов — 283 (-);
вертолетов — 269 (-);
автотехники и автоцистерн — 4725 (+5);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1836 (+44);
спецтехники — 181 (-);
крылатых ракет — 723 (-).
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Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
В канун Нового года во временно оккупированной Макеевке под Донецком был нанесен удар якобы ракетами РСЗО HIMARS по зданию ПТУ №19, в котором размещались российские мобилизованные. По неподтвержденным данным со стороны как оккупантов, так и Украины, суммарные санитарные и безвозвратные потери врага могли составить якобы до 700 военных. Эти цифры пока невозможно проверить.
- В конце 2022 года ООН назвала цифры жертв войны среди гражданских: реальные цифры "значительно выше".
- 1 января Генштаб ВСУ обнародовал итоговые потери России за 2022 год. По данным военных, РФ потеряла в Украине больше техники, чем у них было на начало большой войны.
- Глава Минобороны прогнозирует, что армия РФ сможет восстановиться после потерь минимум за пять лет.
- Секретарь СНБО Данилов заявил, что у ВСУ "и близко нет таких цифр" потерь, какие вбрасывает российская пропаганда.
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