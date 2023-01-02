Второй день подряд потери россиян – свыше 700 суточных убитых: сводка от Генштаба

По состоянию на утро 2 января, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 107 440 военнослужащих ВС РФ.

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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили девять бронемашин, шесть артиллерийских систем и уничтожили 44 беспилотника. Также 1 января уничтожено приблизительно 720 единиц личного состава врага.

Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 1 января включительно:

личного состава — около 107 440 человек (+720 за прошедшие сутки);

танков — 3031 (-);

боевых бронированных машин — 6093 (+9);

артиллерийских систем — 2027 (+6);

РСЗО — 423 (-);

средств ПВО — 213 (-);

самолетов — 283 (-);

вертолетов — 269 (-);

автотехники и автоцистерн — 4725 (+5);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1836 (+44);

спецтехники — ​​181 (-);

крылатых ракет — 723 (-).

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Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В канун Нового года во временно оккупированной Макеевке под Донецком был нанесен удар якобы ракетами РСЗО HIMARS по зданию ПТУ №19, в котором размещались российские мобилизованные. По неподтвержденным данным со стороны как оккупантов, так и Украины, суммарные санитарные и безвозвратные потери врага могли составить якобы до 700 военных. Эти цифры пока невозможно проверить.

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Євген Пилипенко

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