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Генштаб ВСУ обнародовал итоговые потери России за 2022 год

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01.01.2023, 09:15
Генштаб ВСУ обнародовал итоговые потери России за 2022 год - Фото
Фото: EPA

Армия России в течение 31 декабря потеряла в Украине около 760 военных, два танка и пять орудий. Силы противовоздушной обороны сбили 12 крылатых ракет и 46 беспилотников оперативно-тактического уровня. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 106 720 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Самые большие потери в субботу противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 106 720 (+760) человек ликвидировано,
→ танков – 3031 (+2),
→ боевых бронированных машин – 6084 (+9),
→ артиллерийских систем – 2021 (+5),
→ РСЗО – 423 (0),
→ средств ПВО – 213 (0),
→ самолетов – 283 (0),
→ вертолетов – 269 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1792 (+46),
→ крылатых ракет – 723 (+12),
→ кораблей/катеров – 16 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 4720 (+13),
→ спецтехники – 181 (+1).

Генштаб ВСУ обнародовал итоговые потери России за 2022 год

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Андрій Водяний
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война потери генштаб
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