Генштаб ВСУ обнародовал итоговые потери России за 2022 год
Армия России в течение 31 декабря потеряла в Украине около 760 военных, два танка и пять орудий. Силы противовоздушной обороны сбили 12 крылатых ракет и 46 беспилотников оперативно-тактического уровня. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 106 720 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Самые большие потери в субботу противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 106 720 (+760) человек ликвидировано,
→ танков – 3031 (+2),
→ боевых бронированных машин – 6084 (+9),
→ артиллерийских систем – 2021 (+5),
→ РСЗО – 423 (0),
→ средств ПВО – 213 (0),
→ самолетов – 283 (0),
→ вертолетов – 269 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1792 (+46),
→ крылатых ракет – 723 (+12),
→ кораблей/катеров – 16 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 4720 (+13),
→ спецтехники – 181 (+1).
- Днем 31 декабря перед Новым годом Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. В некоторых областях в связи с этим начались экстренные отключения света.
- Воздушные силы показали видео, как украинские зенитчики уничтожили российскую ракету.
- Ночью атака продолжилась, и силы ПВО сбили не менее 45 дронов-камикадзе.
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