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У нас и близко нет таких цифр — Данилов о потерях Украины в российской пропаганде

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 20:24
У нас и близко нет таких цифр — Данилов о потерях Украины в российской пропаганде - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Украинские потери в войне с Россией "в разы меньше", чем те, о которых сообщает российская сторона. Об этом в интервью Kyiv Post сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Журналистка напомнила, что, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне с Украиной уже более 100 000 военных. "Насколько больше или меньше наши потери", – спросила она.

"В разы меньше. Мы осознаем, какие у нас потери. Мы не можем это публично разглашать. Поверьте, даже и близко нет тех цифр, о которых говорят россияне", – сказал Данилов.

На вопрос, чем это объясняется, он ответил, что существует много факторов.

"У нас уже очень современное оружие. За одно применение такого оружия можно уничтожить сотни российских военных. У россиян такого оружия нет. Это наше преимущество. И главное – это наши парни и девушки, профессионально воюющие и отстаивающие нашу независимость", – сказал секретарь СНБО.

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Вадим Ребрина
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Россия война потери Алексей Данилов
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