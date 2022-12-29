"И ни у кого спрашивать не будем". ВСУ зайдут на территорию РФ, если будет нужно – Данилов

Украинская армия может зайти на территорию России, если это будет необходимо для защиты Украины. Об этом в интервью Kyiv Post сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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На вопрос, может ли украинская армия оказаться на территории России для защиты Украины, он ответил: "Да, обязательно. Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем".

Данилов отметил, что при этом Украина "не будет ни у кого спрашивать" разрешения. "И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, – это чушь", – сказал секретарь СНБО.

Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна "подобру-поздорову" выполнить требования страны-агрессора относительно "демилитаризации и денацификации", иначе этот вопрос якобы решит армия РФ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что России не помогут эти угрозы: оккупанты будут зачищены на всей территории Украины, а Россия будет полностью демилитаризирована.

Вадим Ребрина

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