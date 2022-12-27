Подоляк ответил на угрозы Лаврова: Украина проведет полную демилитаризацию России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна "подобру-поздорову" выполнить требования страны-агрессора относительно "демилитаризации и денацификации", иначе этот вопрос якобы решит армия РФ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что России не помогут эти угрозы: оккупанты будут зачищены на всей территории Украины, а Россия будет полностью демилитаризирована.

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"Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранение исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли, врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову", – сказал Лавров в интервью пропагандистам ТАСС, отметив, что в противном случае "этот вопрос решит армия России".

Подоляк ответил, что РФ должна осознать реальность и посоветовал ей "молча ждать финала".

"Ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни тайные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы не помогут... России следует осознать реальность. Украина до конца проведет демилитаризацию Рф, вышвырнет оккупантов со всех оккупированных территорий. Молча ждите финала..." – написал он.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн не согласна с мнением канцлера Олафа Шольца о том, что экономические связи РФ с Западом могут снова заработать в будущем, если Кремль прекратит агрессивную войну против Украины. Она считает, что нормальных отношений с Россией не будет десятилетиями, политическая система в РФ должна быть полностью изменена.

Вадим Ребрина

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