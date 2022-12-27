Депутат Бундестага не согласна с Шольцом: Связей с РФ не будет десятки лет, Путин – убийца

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн не согласна с мнением канцлера Олафа Шольца о том, что экономические связи РФ с Западом могут снова заработать в будущем, если Кремль прекратит агрессивную войну против Украины. Она считает, что нормальных отношений с Россией не будет десятилетиями, политическая система в РФ должна быть полностью изменена. Об этом Штрак-Циммерманн сказала в интервью RND.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Для меня новость, что он (Шольц. – ред.) это сказал. Я думаю, что это совершенно нереально. Россия вышла из сообщества гуманитарных государств", – сказала она.

Штрак-Циммерманн назвала российского диктатора Владимира Путина "военным преступником, террористом, массовым убийцей".

Она также отметила, что значительное число россиян поддерживают курс Путина и войну против Украины. Кроме того, ответственность за войну несут и российские солдаты, "которые каждый день убивают, сжигают, пытают и насилуют".

"Свободных, нормальных отношений с Россией не будет десятилетиями. Политическая система в России полностью выродилась и должна быть полностью изменена. Поэтому задачей следующих поколений будет, если Россия изменится, снова начать говорить с ней", – сказала представитель Бундестага.

13 декабря Шольц заявил, что экономические связи РФ с Западом могут снова заработать в будущем, если Кремль прекратит агрессивную войну против Украины.

Читайте также: "Большая ошибка". В Бундестаге раскритиковали позицию Шольца по танкам для Украины

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.