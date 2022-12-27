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Депутат Бундестага не согласна с Шольцом: Связей с РФ не будет десятки лет, Путин – убийца

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 12:04
Депутат Бундестага не согласна с Шольцом: Связей с РФ не будет десятки лет, Путин – убийца - Фото
Мари-Агнес Штрак-Циммерман (фото - ЕРА)

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн не согласна с мнением канцлера Олафа Шольца о том, что экономические связи РФ с Западом могут снова заработать в будущем, если Кремль прекратит агрессивную войну против Украины. Она считает, что нормальных отношений с Россией не будет десятилетиями, политическая система в РФ должна быть полностью изменена. Об этом Штрак-Циммерманн сказала в интервью RND.

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"Для меня новость, что он (Шольц. – ред.) это сказал. Я думаю, что это совершенно нереально. Россия вышла из сообщества гуманитарных государств", – сказала она.

Штрак-Циммерманн назвала российского диктатора Владимира Путина "военным преступником, террористом, массовым убийцей".

Она также отметила, что значительное число россиян поддерживают курс Путина и войну против Украины. Кроме того, ответственность за войну несут и российские солдаты, "которые каждый день убивают, сжигают, пытают и насилуют".

"Свободных, нормальных отношений с Россией не будет десятилетиями. Политическая система в России полностью выродилась и должна быть полностью изменена. Поэтому задачей следующих поколений будет, если Россия изменится, снова начать говорить с ней", – сказала представитель Бундестага.

  • 13 декабря Шольц заявил, что экономические связи РФ с Западом могут снова заработать в будущем, если Кремль прекратит агрессивную войну против Украины. 

Читайте также: "Большая ошибка". В Бундестаге раскритиковали позицию Шольца по танкам для Украины

Вадим Ребрина
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бундестаг владимир путин олаф шольц Мари-Агнес Штрак-Циммерманн
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