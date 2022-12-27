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"Большая ошибка". В Бундестаге раскритиковали позицию Шольца по танкам для Украины

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 07:36
Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (фото - ЕРА)

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает большой ошибкой отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Украине танки. Об этом она заявила в интервью RND.

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"Отказ канцлера предоставить Украине танки для борьбы за выживание не только непонятен, но и тревожно недальновиден. Ситуация, особенно для мирного населения Украины, катастрофическая. Я так устала от оправданий, почему мы не можем поставить танки", – сказала она.

По словам Штрак-Циммерман, танки помогли бы оттеснить россиян. Она считает большой ошибкой отказ немецкого правительства их поставлять.

Особенно она недовольна отговоркой, что поставки танков Россия расценит как пересечение красной линии. Германия уже давала Украине гаубицы и другое тяжелое оружие, напоминает Штрак-Циммерман.

"Судя по всему, российский нарратив работает и мешает кое-кому в канцелярии дать Украине столь необходимые танки. Любой, кто фантазирует о том, что красная черта будет пересечена с Россией, рассказывает историю агрессора, а не жертвы", – подытожила она.

Читайте также: Зеленский назвал оружие для победы: NASAMS, танки Leopard, истребители Gripen и САУ Archer 

Марко Сировой
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