Армия России за сутки потеряла под 800 военных и вертолет. Наибольшие потери – на Донбассе

Украинские военные за сутки уничтожили 800 военных и вертолет армии России. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Наибольшие потери армия России понесла на Бахмутском и Лиманском направлениях. С 24 февраля по 29 декабря армия РФ потеряла:

личного состава ‒ около 104 560 (+790) человек ликвидировано;

танков ‒ 3018 (+1);

боевых бронированных машин ‒ 6047 (+10);

артиллерийских систем – 2004 (+5);

РСЗО – 423 (+5);

средств ПВО ‒ 212 (0);

самолетов – 283 (0);

вертолетов – 268 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10);

крылатых ракет ‒ 653 (0);

кораблей/катеров ‒ 16 (0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4675 (+15);

спецтехники ‒ 179 (0).

За прошедшие дни ВСУ накрыли российских военных и сотрудников ФСБ под Запорожьем, а также ударили по армии РФ в районе Чаплинки под Херсоном.

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Марко Сировой

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