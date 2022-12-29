ВСУ ударили по армии России в Запорожской области: ранены около 230 оккупантов – карта

Силы обороны Украины нанесли результативные удары по армии России в Запорожской области, в частности под Бердянском и Токмаком. Ранены около 230 оккупантов, сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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27 декабря украинские военные ударили в районе Токмака, Титового, Черниговки, Пологов и Бердянска. Армия России потеряла три единицы военной техники, командный пункт, узел связи и получила около 230 военных ранеными. Информация об уничтоженных оккупантах уточняется.

За прошедшие сутки украинские военные отбили атаки в Луганской области (в районе Стельмаховки, Андреевки, Площанки, Червонопоповки) и Донецкой (Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Подгородного, Бахмута, Клещеевки, Курдюмовки, Авдеевки, Марьинки и Победы).

Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам скопления врага и четыре – по позициям зенитных ракетных комплексов.

Ракетчики и артиллеристы поразили пять пунктов управления, три района скопления живой силы и склад боеприпасов.

В прошедшие дни ВСУ накрыли российских военных и сотрудников ФСБ под Запорожьем, а также ударили по армии РФ в районе Чаплинки под Херсоном.

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Марко Сировой

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