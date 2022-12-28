ВСУ накрыли армию России в районе аэродрома под Херсоном – карта

Украинские военные нанесли результативный удар по армии России возле Чаплынки Херсонской области, в районе которой находится аэродром. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Удар был нанесен 26 декабря – уничтожено около 50 российских военных. Чаплынка расположена на левом берегу Херсонской области, здесь находится захваченный россиянами аэродром.

За прошедшие сутки украинские военные отбили атаки в районе Площанки и Червонопоповки Луганской области, Спорного, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Подгородного, Бахмута, Андреевки, Водяного, Марьинки, Победы и Золотой Нивы Донецкой области.

Артиллеристы и ракетчики за сутки поразили российский пункт управления, семь районов скопления сил и техники, два склада боеприпасов и еще один важный объект.

25 декабря ВСУ результативно ударили по российским военным и сотрудникам ФСБ под Запорожьем.

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Марко Сировой

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