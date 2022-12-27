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ВСУ накрыли российских военных и сотрудников ФСБ под Запорожьем – карта

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 06:47
ВСУ накрыли российских военных и сотрудников ФСБ под Запорожьем – карта - Фото
Война в Украине (Фото: EPA)

Украинские военные ударили по скоплению российских оккупантов и сотрудников ФСБ РФ под Запорожьем. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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25 декабря украинские военные поразили скопление российской живой силы возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. РФ потеряла до 100 уничтоженными и ранеными, среди них – 15 сотрудников ФСБ.

ВСУ накрыли российских военных и сотрудников ФСБ под Запорожьем – карта

За прошедшие сутки силы обороны отбили атаки в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области, Дылеевки, Красногоровки, Водяного, Веселого и Марьинки Донецкой области.

Авиация ВСУ за сутки ударила по району скопления оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили четыре российских пункта управления и шесть районов скопления живой силы.

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Марко Сировой
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ВСУ война фсб Запорожье армия рф генштаб войска россии Васильевка новобелозерка
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