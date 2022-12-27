ВСУ накрыли российских военных и сотрудников ФСБ под Запорожьем – карта

Украинские военные ударили по скоплению российских оккупантов и сотрудников ФСБ РФ под Запорожьем. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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25 декабря украинские военные поразили скопление российской живой силы возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. РФ потеряла до 100 уничтоженными и ранеными, среди них – 15 сотрудников ФСБ.

За прошедшие сутки силы обороны отбили атаки в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области, Дылеевки, Красногоровки, Водяного, Веселого и Марьинки Донецкой области.

Авиация ВСУ за сутки ударила по району скопления оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили четыре российских пункта управления и шесть районов скопления живой силы.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что РФ попытается сконцентрировать силы чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья. Однако он не видит у оккупантов реальной возможности чего-то добиться.

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Марко Сировой

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