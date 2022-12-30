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Армия России сможет восстановиться после потерь в Украине минимум за пять лет – Резников

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 19:01
Армия России сможет восстановиться после потерь в Украине минимум за пять лет – Резников - Фото
Алексей Резников (Скриншот видео)

Российская армия сможет восстановиться после потерь в Украине минимум за пять лет. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью LB.ua.

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"Разведка НАТО признает, что потери россиян в танках, артиллерии, БМП, БТР, живой силе, они очень значительны. Регулярные войска Российской Федерации могут восстановиться минимум за пять, а то и 10 лет. Ракетный потенциал – так же. Потому что это война ресурсов", – сказал Резников и добавил, что страны НАТО умеют считать ресурсы.

Министр обороны отметил, что партнеры "не мечтают" годами поддерживать Украину в этой войне, их ресурсы тоже истощаются.

"Капиталисты считают деньги. Налогоплательщики считают деньги. Те, кто распоряжается этими налогами, считают деньги. И потому они тоже заинтересованы в нашей победе на поле боя, о чем я слышу на Рамштайне системно от министров обороны", – рассказал Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что западные страны заинтересованы инвестировать в мирную Украину и в то же время у них есть необходимость снизить потенциал России как агрессора как главной угрозы.

Читайте также: Украина де-факто в НАТО и освободила 54% захваченных РФ земель – Резников об итогах года

Наталія Медведєва
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Алексей Резников военная помощь нато потери
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