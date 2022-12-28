Резников и глава Минобороны Франции договорились о продолжении поставок систем ПВО Украине

Франция продолжит поставлять Украине оружие и боеприпасы, в том числе комплексы для защиты земли и неба от российских ударов. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников после встречи в Киеве с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

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"Этот визит – не только акт храбрости, но и демонстрация сильной поддержки Франции. Поставки оружия и боеприпасов для украинской армии будут продолжены, включая отличные французские системы для защиты нашей земли и неба", – заявил Резников.

Министр Вооруженных сил Франции отметил, что его визит в Киев "знаменует собой военную поддержку, которую Франция оказывает Украине с начала войны – надежную и постоянную".

По его словам, сегодня они с Резниковым изучили потребности украинской армии для продолжения этой помощи в 2023 году.

Также с Лекорню встретился президент Владимир Зеленский. Он проинформировал французского министра о ситуации на фронте и неотложных оборонных нуждах Украины.

Зеленский поблагодарил Францию за оказанную военную помощь, направленную на защиту украинского неба и усиление возможностей сил обороны, в частности зенитно-ракетными комплексами Crotale и самоходными артустановками Caesar.

"Были обсуждены дальнейшие практические шаги по укреплению обороноспособности Украины при поддержке Франции", – сообщают в Офисе президента.

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Оксана Житнюк

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