Резников и глава Минобороны Франции договорились о продолжении поставок систем ПВО Украине
Франция продолжит поставлять Украине оружие и боеприпасы, в том числе комплексы для защиты земли и неба от российских ударов. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников после встречи в Киеве с французским коллегой Себастьяном Лекорню.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Этот визит – не только акт храбрости, но и демонстрация сильной поддержки Франции. Поставки оружия и боеприпасов для украинской армии будут продолжены, включая отличные французские системы для защиты нашей земли и неба", – заявил Резников.
Министр Вооруженных сил Франции отметил, что его визит в Киев "знаменует собой военную поддержку, которую Франция оказывает Украине с начала войны – надежную и постоянную".
По его словам, сегодня они с Резниковым изучили потребности украинской армии для продолжения этой помощи в 2023 году.
Также с Лекорню встретился президент Владимир Зеленский. Он проинформировал французского министра о ситуации на фронте и неотложных оборонных нуждах Украины.
Зеленский поблагодарил Францию за оказанную военную помощь, направленную на защиту украинского неба и усиление возможностей сил обороны, в частности зенитно-ракетными комплексами Crotale и самоходными артустановками Caesar.
"Были обсуждены дальнейшие практические шаги по укреплению обороноспособности Украины при поддержке Франции", – сообщают в Офисе президента.
- В конце ноября Лекорню объявлял о поставке Украине двух зенитных батарей Crotale.
- 20 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна отправила Украине новые системы ПВО Crotale.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Украина хотела бы получить от Франции ЗРК SAMP-T и танки Leclerc.
Читайте также: Собственные ракеты, "бавовна" и победа: каким 2023 год видят главные чиновники Украины
Комментарии