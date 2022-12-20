UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Макрон заявил, что Франция отправила новые системы ПВО Crotale. Украина еще не подтвердила

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 21:39
Макрон заявил, что Франция отправила новые системы ПВО Crotale. Украина еще не подтвердила - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна отправила Украине новые системы противовоздушной обороны Crotale. Об этом он сообщил в интервью французскому телевидению, цитирует его France 24.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в последние дни Франция отправила Украине системы ПВО Crotale. Украинское военно-политическое руководство пока не объявляло о прибытии французских систем.

В конце ноября министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявлял о поставке Украине двух зенитных батарей Crotale. 

СПРАВКА. Crotale — это французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Может использоваться как для ПВО стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет, так и для непосредственного прикрытия боевых порядков войск. Максимальная дальность — 10 км, максимальная высота цели — 6 км, максимальная скорость — 2,4 М. 

Российские оккупанты планировали уничтожить систему противовоздушной обороны и всю авиацию Украины в первые дни полномасштабного вторжения, заявлял генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Читайте также: Макрон пообещал, что Франция поставит Украине системы ПВО и САУ Caesar в начале 2023 года

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война франция пво эмманюэль макрон военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 