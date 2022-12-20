Макрон заявил, что Франция отправила новые системы ПВО Crotale. Украина еще не подтвердила

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна отправила Украине новые системы противовоздушной обороны Crotale. Об этом он сообщил в интервью французскому телевидению, цитирует его France 24.

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По его словам, в последние дни Франция отправила Украине системы ПВО Crotale. Украинское военно-политическое руководство пока не объявляло о прибытии французских систем.

В конце ноября министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявлял о поставке Украине двух зенитных батарей Crotale.

СПРАВКА. Crotale — это французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Может использоваться как для ПВО стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет, так и для непосредственного прикрытия боевых порядков войск. Максимальная дальность — 10 км, максимальная высота цели — 6 км, максимальная скорость — 2,4 М. . Crotale — это французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Может использоваться как для ПВО стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет, так и для непосредственного прикрытия боевых порядков войск. Максимальная дальность — 10 км, максимальная высота цели — 6 км, максимальная скорость — 2,4 М.

Дмитро Гриниченко

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