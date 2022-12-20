Макрон заявил, что Франция отправила новые системы ПВО Crotale. Украина еще не подтвердила
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна отправила Украине новые системы противовоздушной обороны Crotale. Об этом он сообщил в интервью французскому телевидению, цитирует его France 24.
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По его словам, в последние дни Франция отправила Украине системы ПВО Crotale. Украинское военно-политическое руководство пока не объявляло о прибытии французских систем.
В конце ноября министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявлял о поставке Украине двух зенитных батарей Crotale.
Российские оккупанты планировали уничтожить систему противовоздушной обороны и всю авиацию Украины в первые дни полномасштабного вторжения, заявлял генерал-лейтенант Михаил Забродский.
- Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины.
- Российские оккупанты выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре, 60 из них сбила противовоздушная оборона, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Ракеты по Украине запускали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, фрегат "Адмирал Макаров" и, вероятно, истребитель Су-35, сообщили в ВСУ.
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