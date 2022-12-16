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ВСУ: Ракеты запускали Ту-95МС, Ту-22М3, Су-35 и "Адмирал Макаров". Больше всего — на Киев

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 14:42
ВСУ: Ракеты запускали Ту-95МС, Ту-22М3, Су-35 и
Бомбардировщик Ту-95МС (Фото: ресурс оккупантов)

Ракеты по Украине во время атаки 16 декабря запускали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, фрегат "Адмирал Макаров" и, вероятно, истребитель Су-35. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

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Военные заявляют, что особенностью сегодняшней атаки стал пуск крылатых ракет Х-101 и Х-555 не только из Каспийского моря, но и из района аэродрома Энгельс Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. 

Крылатые ракеты морского базирования запускались с фрегата "Адмирал Макаров" в Черном море. 

Несколько крылатых ракет Х-22 выпустили дальние бомбардировщики Ту-22М3 из акватории Азовского моря, тактическая авиация противника выпустила четыре управляемых ракеты Х-59 и Х-31, вероятно, с истребителя Су-35. 

Во время массированного обстрела в небе Беларуси летал самолет дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У и истребитель МиГ-31К, который может переносить ракеты "Кинжал".

Также оккупанты нанесли около 27 ударов ракетами С-300 по прифронтовым городам. Больше всего ракет россияне направили на Киев. 

Читайте также: Киев выдержал одну из крупнейших атак. Сбили 37 ракет из более 40 — военная администрация

Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар воздушные силы Адмирал Макаров Ту-22М3 Ту-95МС
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