ВСУ: Ракеты запускали Ту-95МС, Ту-22М3, Су-35 и "Адмирал Макаров". Больше всего — на Киев

Ракеты по Украине во время атаки 16 декабря запускали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, фрегат "Адмирал Макаров" и, вероятно, истребитель Су-35. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

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Военные заявляют, что особенностью сегодняшней атаки стал пуск крылатых ракет Х-101 и Х-555 не только из Каспийского моря, но и из района аэродрома Энгельс Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

Крылатые ракеты морского базирования запускались с фрегата "Адмирал Макаров" в Черном море.

Несколько крылатых ракет Х-22 выпустили дальние бомбардировщики Ту-22М3 из акватории Азовского моря, тактическая авиация противника выпустила четыре управляемых ракеты Х-59 и Х-31, вероятно, с истребителя Су-35.

Во время массированного обстрела в небе Беларуси летал самолет дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У и истребитель МиГ-31К, который может переносить ракеты "Кинжал".

Также оккупанты нанесли около 27 ударов ракетами С-300 по прифронтовым городам. Больше всего ракет россияне направили на Киев.

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Дмитро Гриниченко

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