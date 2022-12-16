Кулеба и Макеев: От ракетных ударов России спасут ПВО, танки и артиллерия от союзников

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев призвали союзников усилить военную помощь после ракетных ударов 16 декабря. Об этом дипломаты написали в Twitter.

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По словам Кулебы, на каждую российскую ракету или беспилотник, которые оккупанты направляют в Украину, должна приходится гаубица, танк и бронемашина от союзников.

"Это фактически положило бы конец российскому террору против Украины и восстановило бы мир и безопасность в Европе и за ее пределами", — написал министр.

Макеев заявил, что от ужаса массированных ракетных ударов помогает только военная помощь — системы противовоздушной обороны, артиллерия и танки.

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Дмитро Гриниченко

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