Путин награждал террористов, пока Зеленский был в Бахмуте. Данилов и Подоляк отреагировали
Пока президент Владимир Зеленский был в Бахмуте, российский диктатор Владимир Путин награждал в Кремле террористов, коллаборантов и пропагандистов РФ. На это отреагировали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В Москве Путин наградил государственными наградами главарей террористов ЛДНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, гауляйтеров временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской области Евгения Балицкого и Владимира Сальдо, а также пропагандистов Маргариту Симоньян и Семена Пегова.
В эфире национального телемарафона Данилов заявил, что все предатели и террористы будут наказаны по украинскому законодательству по статье о государственной измене.
"Очень смешно, когда Путин награждает террористов и предателей — они будут сидеть в нашей тюрьме. В это время наш президент был в Бахмуте, где награждал наших воинов. Мы два разных мира и два разных народа. Все предатели будут отвечать", — сказал он.
Фарс в Кремле в Twitter также прокомментировал Подоляк, который сравнил Путина и Зеленского, который приехал на передовую в Бахмут.
"Два мировоззрения. И только один из них — лидер, имеющий характер. Он ведь защищает свою землю и своих людей. В то время как другой — пришел в чужой дом убивать, разрушать и насиловать", — написал советник главы ОП.
- 20 декабря Зеленский приехал в Бахмут Донецкой области – самую горячую точку войны, город на линии фронта, где идут наиболее ожесточенные в последние недели бои с российскими оккупантами, в первую очередь с подразделениями кремлевской ЧВК Вагнера.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- Недавно ВСУ отбили атаки российских оккупантов в более 15 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей за сутки.
Смотрите также: Самая горячая точка войны. Зеленский приехал в Бахмут и наградил бойцов – видео
Комментарии