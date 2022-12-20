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Путин награждал террористов, пока Зеленский был в Бахмуте. Данилов и Подоляк отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 21:24
Путин награждал террористов, пока Зеленский был в Бахмуте. Данилов и Подоляк отреагировали - Фото
Владимир Путин и террорист Денис Пушилин (Фото: EPA)

Пока президент Владимир Зеленский был в Бахмуте, российский диктатор Владимир Путин награждал в Кремле террористов, коллаборантов и пропагандистов РФ. На это отреагировали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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В Москве Путин наградил государственными наградами главарей террористов ЛДНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, гауляйтеров временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской области Евгения Балицкого и Владимира Сальдо, а также пропагандистов Маргариту Симоньян и Семена Пегова.

В эфире национального телемарафона Данилов заявил, что все предатели и террористы будут наказаны по украинскому законодательству по статье о государственной измене. 

"Очень смешно, когда Путин награждает террористов и предателей — они будут сидеть в нашей тюрьме. В это время наш президент был в Бахмуте, где награждал наших воинов. Мы два разных мира и два разных народа. Все предатели будут отвечать", — сказал он.

Фарс в Кремле в Twitter также прокомментировал Подоляк, который сравнил Путина  и Зеленского, который приехал на передовую в Бахмут. 

"Два мировоззрения. И только один из них — лидер, имеющий характер. Он ведь защищает свою землю и своих людей. В то время как другой — пришел в чужой дом убивать, разрушать и насиловать", — написал советник главы ОП.

Смотрите также: Самая горячая точка войны. Зеленский приехал в Бахмут и наградил бойцов – видео

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война владимир путин Алексей Данилов михаил подоляк
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