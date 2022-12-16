UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия хотела уничтожить ПВО и авиацию Украины в первые дни войны — генерал Забродский

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 15:13
Россия хотела уничтожить ПВО и авиацию Украины в первые дни войны — генерал Забродский - Фото
Михаил Забродский (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты планировали уничтожить систему противовоздушной обороны и всю авиацию Украины в первые дни полномасштабного вторжения. Об этом в статье для Укринформа заявил первый замглавы оборонного комитета Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, противник планировал уничтожить всю ПВО Украины на протяжении одних-трех суток стратегической наступательной воздушной операции, еще через неделю — всю украинскую авиацию. Он отметил, что в первые дни большой войны россияне решили, что завоевали превосходство в воздухе, а поэтому переключили внимание авиации на поддержку сухопутных группировок — этот просчет врага предоставил ПВО передышку и время на перегруппировку. 

Забродский заявил, что украинские воины показали, что разрекламированные российской пропагандой самолеты Су-34, Су-35, модернизированные МиГи, ракеты типа "Калибр", "Искандер" и Х можно сбивать, опыт безответных бомбардировок городов, который российские оккупанты получили в Сирии, неприменим к Украине. 

Генерал считает, что тактика ракетного террора с применением устаревших ракет Х-22 и Х-59, а также ракет комплекса С-300 по наземным целям говорит о том, что армия России вынуждена реагировать на ход войны, чтобы попытаться перехватить стратегическую инициативу. 

"Однако по сути, и это самое главное, атаки ситуативны. Плановое российское стратегическое воздушное наступление, которое должно расчистить дорогу наземной группировке войск вторжения и быстро принудить население Украины к прекращению сопротивления, провалено", — подчеркнул военачальник. 

Одновременно, Забродский написал, что относительный паритет в воздухе — нестабилен и шаток, а ситуация с противодействием ракетному террору, "далека от контролируемой". 

"Перенос противником воздушных ударов по объектам энергоснабжения имеет разрушительные последствия для миллионов наших соотечественников и национальной экономики. От атак с воздуха продолжают гибнуть гражданские люди и нести потери ВСУ. Групповые бомбовые авиационные удары противника уходят в прошлое, но применение крылатых ракет и ударных БПЛА по-прежнему представляют смертельную опасность. В то же время мы должны понимать, что происходящее значительно отличается от того, что должно было состояться, по планам российского командования, еще более полугода назад", — резюмировал он.

Читайте также: Киев выдержал одну из крупнейших атак. Сбили 37 ракет из более 40 — военная администрация

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Михаил Забродский война пво авиация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 