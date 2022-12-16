Россия хотела уничтожить ПВО и авиацию Украины в первые дни войны — генерал Забродский

Российские оккупанты планировали уничтожить систему противовоздушной обороны и всю авиацию Украины в первые дни полномасштабного вторжения. Об этом в статье для Укринформа заявил первый замглавы оборонного комитета Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, противник планировал уничтожить всю ПВО Украины на протяжении одних-трех суток стратегической наступательной воздушной операции, еще через неделю — всю украинскую авиацию. Он отметил, что в первые дни большой войны россияне решили, что завоевали превосходство в воздухе, а поэтому переключили внимание авиации на поддержку сухопутных группировок — этот просчет врага предоставил ПВО передышку и время на перегруппировку.

Забродский заявил, что украинские воины показали, что разрекламированные российской пропагандой самолеты Су-34, Су-35, модернизированные МиГи, ракеты типа "Калибр", "Искандер" и Х можно сбивать, опыт безответных бомбардировок городов, который российские оккупанты получили в Сирии, неприменим к Украине.

Генерал считает, что тактика ракетного террора с применением устаревших ракет Х-22 и Х-59, а также ракет комплекса С-300 по наземным целям говорит о том, что армия России вынуждена реагировать на ход войны, чтобы попытаться перехватить стратегическую инициативу.

"Однако по сути, и это самое главное, атаки ситуативны. Плановое российское стратегическое воздушное наступление, которое должно расчистить дорогу наземной группировке войск вторжения и быстро принудить население Украины к прекращению сопротивления, провалено", — подчеркнул военачальник.

Одновременно, Забродский написал, что относительный паритет в воздухе — нестабилен и шаток, а ситуация с противодействием ракетному террору, "далека от контролируемой".

"Перенос противником воздушных ударов по объектам энергоснабжения имеет разрушительные последствия для миллионов наших соотечественников и национальной экономики. От атак с воздуха продолжают гибнуть гражданские люди и нести потери ВСУ. Групповые бомбовые авиационные удары противника уходят в прошлое, но применение крылатых ракет и ударных БПЛА по-прежнему представляют смертельную опасность. В то же время мы должны понимать, что происходящее значительно отличается от того, что должно было состояться, по планам российского командования, еще более полугода назад", — резюмировал он.

Читайте также: Киев выдержал одну из крупнейших атак. Сбили 37 ракет из более 40 — военная администрация

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.