UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина де-факто в НАТО и освободила 54% захваченных РФ земель – Резников об итогах года

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 16:54
Украина де-факто в НАТО и освободила 54% захваченных РФ земель – Резников об итогах года - Фото
Алексей Резников (фото: EPA)

Украина де-факто вошла в НАТО, стала восточным щитом Европы, освободила от россиян 54% временно захваченных ими территорий после полномасштабного вторжения. Об этом сказал LIGA.net министр обороны Алексей Резников, комментируя итоги уходящего года и планы на грядущий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам министра, меры в сфере обороны позволили успешно организовать отпор полномасштабному российскому вторжению и освободить 54% территорий, временно оккупированных Россией после 24 февраля.

Он подчеркнул, что цель Украины остается неизменной – освобождение всей территории Украины в международно признанных границах.

По словам Резникова, в 2022 году Украина де-факто вошла в Альянс и стала щитом Европы на Востоке.

"Выстраивается эшелонированная система ПВО/ПРО, в которую уже вовлечены западные системы IRIS-T, NASAMS, Aspide, Crotale, Gepard и т.д. В 2023 году поступят системы Patriot и Hawk", – отметил министр.

Он также подчеркнул, что в 2022-м был заключен ряд долгосрочных контрактов на производство оружия для Украины, которые будут профинансированы США, Германией, Данией, Великобританией, Нидерландами, Норвегией и другими странами в течение двух-трех лет.

В 2023 году в рамках британской миссии планируется подготовить около 20 000 военных. Еще 15 000 – в рамках тренировочной миссии ЕС, рассказал Резников.

Среди приоритетов на 2023 год Резников выделил привлечение западных самолетов, танков, дальнобойного вооружения, активизацию производства украинского оружия, в том числе и ракет, реформу военного образования по стандартам НАТО, повышение качества командного состава войск.

Глава Минобороны рассчитывает, что в 2023-м будет обеспечена и цифровая трансформации сектора обороны, а украинская армия превратится в опорную силу безопасности и обороны в Европе.

  • Ранее Резников уверял, что на протяжении всего 2023 года Украину ожидают стабильные поставки оружия, чтобы обеспечить сопротивление и способность побеждать.
  • Комментируя поставки систем ПВО Patriot в Украину, министр обороны подчеркнул, что украинские военнослужащие быстро освоят новые вооружения, и они много раз доказывали свой профессионализм. 

Читайте также: Собственные ракеты, "бавовна" и победа: каким 2023 год видят главные чиновники Украины

Оксана Житнюк, Юрій Смірнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война нато минобороны
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 