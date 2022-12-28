Украина де-факто в НАТО и освободила 54% захваченных РФ земель – Резников об итогах года

Украина де-факто вошла в НАТО, стала восточным щитом Европы, освободила от россиян 54% временно захваченных ими территорий после полномасштабного вторжения. Об этом сказал LIGA.net министр обороны Алексей Резников, комментируя итоги уходящего года и планы на грядущий.

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По словам министра, меры в сфере обороны позволили успешно организовать отпор полномасштабному российскому вторжению и освободить 54% территорий, временно оккупированных Россией после 24 февраля.

Он подчеркнул, что цель Украины остается неизменной – освобождение всей территории Украины в международно признанных границах.

По словам Резникова, в 2022 году Украина де-факто вошла в Альянс и стала щитом Европы на Востоке.

"Выстраивается эшелонированная система ПВО/ПРО, в которую уже вовлечены западные системы IRIS-T, NASAMS, Aspide, Crotale, Gepard и т.д. В 2023 году поступят системы Patriot и Hawk", – отметил министр.

Он также подчеркнул, что в 2022-м был заключен ряд долгосрочных контрактов на производство оружия для Украины, которые будут профинансированы США, Германией, Данией, Великобританией, Нидерландами, Норвегией и другими странами в течение двух-трех лет.

В 2023 году в рамках британской миссии планируется подготовить около 20 000 военных. Еще 15 000 – в рамках тренировочной миссии ЕС, рассказал Резников.

Среди приоритетов на 2023 год Резников выделил привлечение западных самолетов, танков, дальнобойного вооружения, активизацию производства украинского оружия, в том числе и ракет, реформу военного образования по стандартам НАТО, повышение качества командного состава войск.

Глава Минобороны рассчитывает, что в 2023-м будет обеспечена и цифровая трансформации сектора обороны, а украинская армия превратится в опорную силу безопасности и обороны в Европе.

Ранее Резников уверял, что на протяжении всего 2023 года Украину ожидают стабильные поставки оружия, чтобы обеспечить сопротивление и способность побеждать.

Комментируя поставки систем ПВО Patriot в Украину, министр обороны подчеркнул, что украинские военнослужащие быстро освоят новые вооружения, и они много раз доказывали свой профессионализм.

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Оксана Житнюк , Юрій Смірнов

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