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ВСУ о словацких МиГах: Будут полезными, но нам нужны самолеты – как HIMARS у артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 20:15
ВСУ о словацких МиГах: Будут полезными, но нам нужны самолеты – как HIMARS у артиллерии - Фото
Юрий Игнат (скриншот)

Истребители МиГ-29, которые пообещала в ближайшее время отправить в Украину Словакия, будут полезными для Сил обороны, но Воздушным силам нужны современные самолеты и оружие. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Спикер Воздушных сил отметил, что Украине уже не в первый раз собираются передать советские МиГи.

"Заявление уже не в первый раз звучит – польские МиГи сначала были, теперь уже словацкие. Ну, понятно, что заявление есть, озвучено, что в ближайшее время... Понятно,  что никакие сроки не будут называться", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что любое вооружение, которое поступает Украине от партнеров, будет полезным, в том числе и истребители советского образца, –такие как МиГ-29, Су-27, Су-25 или запчасти к ним. 

"Сказать, что они (там речь идет о девяти самолетах, кажется)... сделают какую-то погоду там особенную на поле боя? Ну, вряд ли. Нам нужны современные самолеты, современные вооружения... Как HIMARS у артиллерии, так и у авиации должно быть современное оружие, чтобы быстрее дойти до нашей победы", – сказал спикер Воздушных сил.

  • 8 марта в Варшаве сообщили, что готовы бесплатно переместить свои истребители МиГ-29 на военную базу США "Рамштайн" в Германии и передать их в распоряжение американского правительства для последующей передачи Украине.
  • В конце ноября издание The Spectator со ссылкой на собственные источники сообщило, что США сорвали поставки Украине польских истребителей МиГ-29 в обмен на обещания Китая удержать Путина от использования ядерного оружия. 
  • Сегодня, 12 декабря, сообщалось, что Словакия готова отправить Украине истребители МиГ-29 советского производства, в ближайшее время страны будут работать над этим вопросом.

Читайте также: Пентагон: На передачу истребителей США Украине уйдут годы, но этот вопрос поднимается

Наталія Медведєва
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война словакия самолет истребитель военная помощь миг-29 воздушные силы Юрий Игнат
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