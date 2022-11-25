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США сорвали поставку Украине МиГ-29 за обещание КНР удержать РФ от ядерного удара – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 14:05
США сорвали поставку Украине МиГ-29 за обещание КНР удержать РФ от ядерного удара – СМИ - Фото
Фото: EPA

Издание The Spectator со ссылкой на собственные источники сообщило, что США сорвали поставки Украине польских истребителей МиГ-29 в обмен на обещания Китая удержать российского диктатора Владимира Путина от использования ядерного оружия.

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По словам источника, имеющего давние тесные связи с высшим политическим и военным руководством Китая, Пекин знал о планах России по военному вторжению в Украину. Но россияне представили предстоящую войну как "ограниченную операцию по возвращению утраченной российской провинции и воссоединению России в исторических границах". Этот нарратив совпадает с собственным нарративом Китая в отношении Тайваня.

Издание пишет, что КНР и РФ достигли взаимной гарантии безопасности, которую Россия требовала от Китая в течение десятилетий, но до сих пор не могла получить. Подобно статье 5 НАТО о том, что нападение на одного члена является нападением на всех, Пекин и Москва обязались прийти на военную помощь друг другу в случае иностранного вторжения на их территорию и если будут соблюдены особые условия причин такого нападения. Эта оговорка, внесенная по настоянию Китая, фактически исключает из соглашения территории, недавно захваченные Россией.

Масштаб российской военной операции, в том числе попытка атаки на Киев, застала Пекин врасплох, пишет издание. Там возникло глубокое беспокойство, что Путин перестарался и может спровоцировать Запад на военный ответ. Угроза Путина о ядерной эскалации 27 февраля встревожила мир, в том числе китайцев.

Ключевым приоритетом для Пекина было "избежание любой ядерной эскалации и содействие достижению прекращения огня", сообщил источник, имеющий регулярные личные контакты с лидерами Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Поэтому когда через несколько дней возникла угроза дальнейшей эскалации в виде предложения польского правительства поставить Украине парк истребителей МиГ-29 советских времен, китайцы обеспокоились, сообщает источник. Вашингтон сначала положительно отнесся к этому соглашению, но спустя день, 8 марта, Пентагон внезапно изменил свою позицию.

С момента заявления Путина о ядерной готовности от 27 февраля НОАК поддерживала связь с российскими генералами. Цель Пекина заключалась в том, чтобы убедиться, что даже если будет принято политическое решение о применении ядерного оружия, российская армия будет настаивать на соблюдении своей военной доктрины об использовании ядерного оружия исключительно в случае нападения на российскую территорию.

"Благодаря этим неофициальным контактам "второго направления" Вашингтон и НОАК договорились – что необычно, учитывая ухудшение отношений во время президентства Дональда Трампа – что если США прекратят соглашение по МиГам, генералы Пекина сделают все возможное, чтобы обезвредить ядерную угрозу со стороны Путина", – пишет издание. "Это сработало", – сказал китайский источник.

По его словам, благодаря китайской дипломатии, НАТО и Китай фактически договорились о том, чтобы не обострять российско-украинскую войну. В ходе серии встреч с руководством НАТО с начала сентября глава МИД КНР Ван И пообещал использовать значительные рычаги влияния на Москву, чтобы удержать Путина от использования ядерного оружия. В ответ НАТО якобы подтвердило, что не будет давать стратегическое оружие Украине, говорится в материале.

  • 8 марта в Варшаве сообщили, что готовы бесплатно переместить свои истребители МиГ-29 на военную базу США "Рамштайн" в Германии и передать их в распоряжение американского правительства для последующей передачи Украине. Польское правительство обратилось к другим странам НАТО, имеющим МиГ-29, с призывом поступить так же.
  • В Пентагоне, однако, заявили, что такие операции "вызывают серьезные сомнения" для всего НАТО и это "сложный вопрос".
  • 25 мая посол Украины в Варшаве Андрей Дещица заявил, что переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 продолжаются. "Оказывается, что внутри НАТО это решение не так просто принимается. Оно должно быть консолидированным, консенсусным. И найти консенсус среди всех стран НАТО не так просто. Но надо работать над этим", – сказал посол.
Вадим Ребрина
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Китай США польша владимир путин самолет ядерное оружие авиация миг-29
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