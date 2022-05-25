Переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 продолжаются – посол

Переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 продолжаются, этот вопрос не снят с повестки дня. Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица в интервью ВВС Украина.

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"Вопрос о передаче в том числе боевых самолетов стоит на повестке дня, и мы потихоньку это решаем. Поначалу было тяжело поверить, что Польша может передать танки. Но это произошло: сначала небольшая партия, потом большая, затем еще больше, а вскоре уже несколько сотен танков ушли из Польши в Украину", – сказал Дещица.

Отвечая на уточняющий вопрос о передаче МиГ-29, Дещица сказал: "Переговоры продолжаются, мы продолжаем обсуждать, каким образом и когда их можно будет использовать".

По его словам, переговоры длятся долго, поскольку к ним привлечены не только Украина и Польша, но и США, а также НАТО.

"Оказывается, внутри НАТО это решение не так просто принимается. Оно должно быть консолидированным, консенсусным. И найти консенсус среди всех стран НАТО не так просто. Но нужно над этим работать", – сказал посол.

Дещица подчеркнул, что Польша предоставила Украине большое количество военного оборудования и техники, и если общая сумма помощи составляет до $4 млрд, то половина этой помощи – в виде военной техники, оборудования и снаряжения.

Посол также подтвердил передачу Польшей в Украину 25 000 тонн горючего – груз должен уехать на этой неделе.

8 марта в Варшаве сообщили, что готовы безвозмездно переместить свои истребители МиГ-29 на военную базу США "Рамштайн" в Германии и передать их в распоряжение американского правительства для дальнейшей передачи Украине. Польское правительство обратилось в другие страны НАТО, которые располагают МиГ-29, поступать так же.

В Пентагоне, однако, заявили, что такого рода операции "вызывают серьезные сомнения" для всего НАТО и это "сложный вопрос".

Оксана Житнюк

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