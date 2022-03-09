В Пентагоне отклонили идею Польши о передаче самолетов Украине через США

В Пентагоне отклонили предложение Польши о передаче украине польских истребителей МиГ-29 через США. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, передает CNN.

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6 марта в Белом доме заявили, что работают с Польшей для передачи польских истребителей МиГ-29 для Украины. 8 марта Польша предложила передать в распоряжение США все свои МиГ-29 с расчетом на дальнейшую передачу Украине.

Кирби не считает это предложение обоснованным.

"Нам просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование. Мы продолжим консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложным логистическим проблемам, но мы не считаем предложение Польши обоснованным", – сказал он.

Кирби также сказал, что идея, выдвинутая Польшей, слишком рискованна, поскольку США и НАТО стремятся избежать прямого конфликта между Альянсом и Россией.

Источники CNN в Белом доме говорят, что администрация президента США Джо Байдена была застигнута врасплох предложением Польши.

Марк Сировой

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