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Польша предложила США забрать все польские МиГ-29 себе

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 21:45

Власти Польши после консультаций между президентом Анджеем Дудой и правительством готовы немедленно разместить все свои истребители МиГ-29 на авиабазе США в Германии "Рамштайн" и бесплатно передать их в распоряжение правительства США. Об этом говорится в сообщении МИД Польши.

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"В то же время Польша просит США предоставить ей бывшие в употреблении самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями. Польша готова немедленно установить условия покупки самолетов", – сказано в сообщении.

Польское правительство также попросило других союзников по НАТО — владельцев самолетов МиГ-29 — "действовать в том же духе".

  • В Белом доме сообщили ранее, что Вашингтон обсуждает с Варшавой возможность передачи МиГ-29 ВВС Польши на нужды Воздушных сил ВСУ – эта техника украинцам знакома и под нее не нужно переучивать летчиков: можно сразу брать ее и бить врага. Такая сделка США-Польша-Украина потребует одобрения Белого дома и Конгресса. "Мы активно рассматриваем сейчас вопрос самолетов, которые Польша могла бы передать Украине, и размышляем, как сможем компенсировать это Польше, если она решит передать самолеты", – сказал 6 марта госсекретарь Энтони Блинкен.
Вадим Ребрина
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США польша самолет миг-29
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