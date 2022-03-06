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Польские истребители для Украины. Блинкен говорит – "очень активно" работаем над вопросом

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 14:23
Польские истребители для Украины. Блинкен говорит –
Энтони Блинкен (Скриншот видео МИД)

США активно обсуждают с Польшей, как компенсировать ей прореху в обороноспособности, если Варшава решит передать свои истребители советского образца Украине для отражения полномасштабного вторжения России. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Молдове, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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В Белом доме сообщили ранее, что Вашингтон обсуждает с Варшавой возможность передачи МиГ-29 ВВС Польши на нужды Воздушных сил ВСУ – эта техника украинцам знакома и под нее не нужно переучивать летчиков: можно сразу брать ее и бить врага. Такая сделка США-Польша-Украина потребует одобрения Белого дома и Конгресса.

"Мы активно рассматриваем сейчас вопрос самолетов, которые Польша могла бы передать Украине, и размышляем, как сможем компенсировать это Польше, если она решит передать самолеты", – сказал Блинкен.

Глава Госдепа США заявил, что не может говорить о каких-либо конкретных сроках по этой части, но добавил, что эта тема прорабатывается "очень-очень активно".

По словам госсекретаря, он и члены правительства постоянно общаются с украинскими властями, чтобы закрывать потребности в обороне и другой помощи практически на "ежеминутной" основе.

  • 3 марта 2022 года президент Зеленский призвал Запад закрыть небо над Украиной или дать самолеты, чтобы сбивать ракеты и самолеты, летящие из России и Беларуси.

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Евгений Пилипенко
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миг-29 Энтони Блинкен
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